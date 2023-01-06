TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Ozan Tufan da Bursaspor'dan hocası olan Şenol Güneş'le yeniden çalışmayı isterken taraftarlar da bu transfer için ikiye bölündü. Bir kesim Ozan Tufan transferini istemezken diğer kesim ise Güneş'in istediği milli oyuncunun faydalı olacağı görüşünde.