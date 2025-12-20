Beşiktaş-Rizespor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi. Beşiktaş, Rizespor karşısında son 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken. 1 kez mağlup oldu. Peki, "Beşiktaş-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rizespor maçı hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-Rizespor maçı başlama saati...