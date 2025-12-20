Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rizespor maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Beşiktaş-Rizespor karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Peki, "Beşiktaş-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Giriş: 20.12.2025 - 16:32 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:32
        1

        Beşiktaş-Rizespor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi. Beşiktaş, Rizespor karşısında son 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken. 1 kez mağlup oldu. Peki, "Beşiktaş-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rizespor maçı hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-Rizespor maçı başlama saati...

        2

        BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

        4

        Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 47. randevuda

        İki ekip arasında ligde oynanan 46 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım kazanırken 8'inden ise Karadeniz temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 9 karşılaşmada da eşitliği bozamadı.

        Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 93 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor ise 46 gol kaydetti.

        5

        Beşiktaş'ta 5 eksik var

        Siyah-beyazlılarda 5 oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

        Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, Karadeniz ekibi karşısında formasından uzak kalacak.

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Ayrıca Toure'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası da bulunuyor.

        6

        MUHTEMEL 11

        Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Demir Ege, Salih, Rashica, Orkun, Cherny, Abraham

