Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Samsunspor maçına hazır! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Samsunspor maçına hazır!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 19:12 Güncelleme: 22.11.2025 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Samsunspor maçına hazır!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

        Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, antrenmana ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma idmanının ardından taktik çalışmayla tamamlandı.

        Beşiktaş-Samsunspor mücadelesi, yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede