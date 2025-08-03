Semih Kılıçsoy resmen Cagliari'de
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı.
Siyah-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar İtalya ekibinde kiralık olarak forma giyeceğini açıklayıp, genç oyuncuya başarı dileğinde bulundu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır.
Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 87 karşılaşmada 16 gol kaydetti.