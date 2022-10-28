Beşiktaş, Şenol Güneş'i duyurdu!

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi... Hatayspor mağlubiyeti sonrasında Valerien Ismael'le yollarını ayıran siyah-beyazlılar eski teknik direktörü Şenol Güneş'le anlaşma sağladı. Beşiktaş, Şenol Güneş'i sosyal medyada bir video ile açıkladı. Siyah-beyazlıların paylaşımında "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" ifadelerine yer verildi.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2022

İLK SÖZLERİ

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirirken Şenol Güneş ise şunları söyledi:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bu şansı veren tüm Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum. Son dönemde gördüğüm aşırı ilgi ve sevgiden dolayı taraftarlara teşekkür ediyorum. Demek ki önceki birlikteliğimizde ortaya iyi şeyler koymuşuz."

VALERIEN ISMAEL'E TEŞEKKÜR ETTİ

"Büyük bir camianın içindeyiz. Böyle bir durumun yaşanmasının sorumlusu ben değilim. Futbol dünyasında böyle değişiklikler olabiliyor. Hayat da devam ediyor. Valerien Ismael başta olmak üzere takım için çalışan herkese teşekkür ediyorum"

"AYRIK OTLAR VAR, TEMİZLEMEMİZ LAZIM"

"Dün itibarıyla ilk konuşmayı yaptık. Bunları anlatmak zorundayım çünkü hakkımızda çok yazılıp çiziliyor. Türk futbol kamuoyuna açık ve net bilgiyi vermeliyiz. Ayrık otlar var. Bu ayrık otları temizlemek lazım. Yoksa bu dalgada boğulup gideriz"

CEYHUN KAZANCI İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK!

Şenol Güneş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte çalışacağını da duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı "Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu. Onunla devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARA MESAJ

"Eldeki tüm oyunculardan yeni bir başlangıç yapmalarını bekliyorum. Geçmişte olanları yok saymayacağız ama oraya da takılıp kalmayacağız. Gelecek hakkındaki konuşmamı sadece 3 maç üzerinden konuşuyorum. Sonrasında ara ve kamplar olacak"

"GÖREVİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Beşiktaş çok büyük bir camia. Ben bu görevi aldığımda, aileden biri olarak görevimi en iyi şekilde yapacağıma söz veriyorum.

"DİNLENMİŞ OLARAK GELDİM"

"Beşiktaş için bugün itibarıyla hedef şampiyonluktur. Olumsuzlukları konuşup da zaman kaybetmek istemiyoruz. Yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmak istemiyoruz. Benim de zaman zaman sinirli olduğum anlar oluyordu. Biraz dinlenmiş olarak geldim. Kavgalardan uzak durmaya çalışacağız"

SÖZLEŞME 2024'E KADAR

Siyah-beyazılar, Şenol Güneş ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Beşiktaş'ta 2015-2019 yılları arasında görev yapan 70 yaşındaki çalıştırıcı, ilk iki sezonunda şampiyonluğa uzanmıştı.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkıp tarih yazarken Avrupa Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı göstermişti.