Beşiktaş, Sivasspor'a hazır!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 07.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:19
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde kondisyon, kuvvet ve taktik çalıştı.
Beşiktaş, bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.
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