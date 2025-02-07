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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Sivasspor'a hazır! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Sivasspor'a hazır!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:19
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        Beşiktaş, Sivasspor'a hazır!
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde kondisyon, kuvvet ve taktik çalıştı.

        Beşiktaş, bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

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