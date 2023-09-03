Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

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SON YENİLGİ SİVASSPOR'DU

Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.