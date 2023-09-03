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        Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:10
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        Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

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        Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

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        İKİSİ DE KAYBETMEDİ

        Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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        SON YENİLGİ SİVASSPOR'DU

        Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

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        BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı. Servet Çetin yöçnetimindeki Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

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        RACHID GHEZZAL KADRODA OLACAK

        Beşiktaş'ta sakatlık sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın maç kadrosuna yer alacak. Teknik direkttör Şenol Güneş, oyunun gidişine göre Cezayirli futbolcuya şans verecek.

        7

        MUHTEMEL 11'LER - BEŞİKTAŞ

        Mert

        8

        Rosier

        9

        Necip

        10

        Colley

        11

        Onur Bulut

        12

        Amir Hadziahmetovic

        13

        Salih

        14

        Gedson

        15

        Rashica

        16

        Muleka

        17

        Aboubakar

        18

        Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Saiz, Rodrigues, N'Jie

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