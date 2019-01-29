Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Belçika ekibi Filou'yu 80-71 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.
Siyah-beyazlılar, toplamda ise 8. galibiyetini elde etti. Grupta son olarak kasım ayında Beşiktaş'a kaybeden Belçika temsilcisi ise 6 maç aranın ardından yenilerek organizasyondaki 6. mağlubiyetini yaşadı.
Rakibini ilk maçta da 73-66 yenen Beşiktaş Sompo Japan, olası puan eşitliğinde, ikili averajda üstünlüğü eline geçirdi.
Mücadeleye savunmada iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 3. dakikayı 6-2 önde bitirdi. Boyalı alandan sayılar bularak toparlanan Filou, boş atışlardan isabet bulamayan siyah-beyazlılar önünde 6. dakikayı 12-8 üstün geçti. Belçika temsilcisi, ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.
İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan Filou, savunmada ritmini bulamayan siyah-beyazlılar karşısında Djurisic, Desiron ve Williams'ın basketleriyle 13. dakikayı 26-17 üstün kapattı. Taraftarının da desteğiyle hücumda tempoyu artıran Beşiktaş Sompo Japan, pota altından Samet Geyik ve Buva ile dış atışlardan da Rich'le üst üste isabetler kaydederek 18. dakikada üstünlüğü yakaladı: 33-32. Uzun oyuncularıyla skor üretmeye devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına da 40-39 üstün girdi.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden Benzing ve Rich'le sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, Buva'nın basketleriyle 25. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 56-45. Üçüncü çeyreğin son anlarında farkı bir ara 15 sayıya (70-55) yükselten siyah-beyazlılar, dördüncü periyoda 70-59 önde gitti.
Son çeyrekte hücumda sayı üretmekte zorlanan Beşiktaş Sompo Japan, 37. dakikayı 73-67 önde üstün geçti. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar, Filou'yu 80-71 mağlup etti.
Öte yandan, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübünün basketboldan sorumlu yöneticisi Ahmet Cihat Kumuşoğlu da protokol tribününden takip etti.
Karşılaşmanın son bölümlerinde bir grup siyah-beyazlı taraftar, "İstemiyoruz emek hırsızı Burak Yılmaz'ı, Fikret Orman'ı. Beşiktaş'ım ne günlere kaldı. Özlüyoruz Süleyman Seba'yı, Şeref Bey, Baba Hakkı'yı" tezahüratında bulundu.
Siyah-beyazlılar, grupta 14. ve son hafta maçında 6 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Slovenya ekibi Petrol Olimpija ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: 80 - FILOU: 71
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya)
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey, Rich 24, Erkan Veyseloğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Buva 23, Samet Geyik 8, Benzing 12, Dusan Cantekin 2, Gibson 2, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 3
Filou: Djordjevic 3, Lasisi 9, Fieler 8, Kesteloot 4, Maric 5, Williams 12, Lambrecht, Schwartz 3, Buza, Mwema 3, Desiron 4, Djurisic 20
1. Periyot: 13-18
Devre: 40-39
3. Periyot: 70-59
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