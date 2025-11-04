Beşiktaş'ta 4 sakatlık birden!
Beşiktaş Kulübü, Emirhan Topçu, Cerny, Rafa Silva ve Necip Uysal'ın sakatlıkları nedeniyle, Gabriel Paulista'nın ise annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'ya gitmesinden dolayı antrenmanda yer almadıklarını açıkladı.
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Cerny, Rafa Silva, Necip Uysal ve Gabriel Paulista antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada söz konusu oyuncuların son durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır.
Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.
Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya’ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır."