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Beşiktaş'ta Aboubakar, Weghorst'un gol sayısını yakaladı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, sezonun ilk yarısında siyah-beyazlı takımın forveti olarak görev yapan Wout Weghorst'un 16 lig maçında attığı 8 gole, oynadığı son 8 karşılaşmadaki performansıyla ulaştı

Beşiktaş'ta Aboubakar, Weghorst'un gol sayısını yakaladı
AA

Sezona İngiltere'nin Burnley takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Weghorst'la başlayan Beşiktaş, Hollandalı futbolcunun ara transfer döneminde Manchester United'a gitmesi üzerine Aboubakar'ı Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'dan transfer etti.

Ocak ayında Beşiktaş'taki üçüncü dönemine başlayan Aboubakar, peş peşe attığı gollerle Weghorst'un yokluğunu kısa sürede unutturdu.

Beşiktaş formasını ligin 20. haftasındaki Yukatel Kayserispor maçında giymeye başlayan Kamerunlu forvet, ilk 4 maçında takımına gol katkısı veremedi.

Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında statü gereği görev yapamayan Aboubakar, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda siyah-beyazlı takımın gol yükünü sırtlayan isimlerin başında geldi.

8 MAÇTA 8 GOL

İlk döneminde olduğu gibi Cenk Tosun'la etkili bir ikili haline gelen siyah-beyazlı oyuncu, son 8 maçta 8 gol kaydetti.

Aboubakar, Weghorst'un 16 maçtaki gol sayısını 12 müsabakada yakaladı.

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor (2) maçlarında 6 gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, 0-0 sona eren Trabzonspor karşılaşmasında skor üretemedi ancak daha sonra oynanan HangiKredi Ümraniyespor ve Galatasaray müsabakalarında yine taraftarlarına gol sevinci yaşatmayı başardı.

120 DAKİKA BİR GOL ATTI

Beşiktaş'ta Weghorst'tan daha az maç yapmasına rağmen aynı sayıda gol kaydeden Aboubakar, tüm gollerini 960 dakikaya sığdırdı.

Siyah-beyazlı oyuncu 120 dakikada bir rakip fileleri havalandırırken, Beşiktaş kariyerinde 1426 dakika forma giyen Weghorst ise bu ortalamada Aboubakar'ın gerisinde kaldı.

Manchester United'ta forma giyen Weghorst, Beşiktaş'ta 178,25 dakikada bir gol sevinci yaşadı.

DERBİLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Ligde oynanan son Galatasaray maçında takımının 3. golünü kaydeden Aboubakar, siyah-beyazlı ekipteki üçüncü döneminde oynadığı 2 derbi karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmış oldu.

Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlıların son golünü kaydeden Aboubakar, ligdeki 8. golünü Galatasaray mücadelesinin uzatma dakikalarında attı.

Wout Weghorst ise Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda siyah-beyazlı takım adına gol katkısı sağlayamadı. Hollandalı forvet, Manchester United formasıyla çıktığı 25 resmi müsabakada ise toplam 2 gol kaydetti.

Premier Lig'deki 12 maçında henüz gol sevinci yaşayamayan Weghorst, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, İngiltere Lig Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yaptı ve birer gol attı. Hollandalı forvet, İngiltere Federasyon Kupası'nda süre aldığı 4 maçta da gol atamadı.

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