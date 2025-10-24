Habertürk
        Beşiktaş'ta Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı

        Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 20:19 Güncelleme: 24.10.2025 - 20:19
        Beşiktaş'ta Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı
        Beşiktaş Kulübünde divan kurulu başkanlığına seçilen Ahmet Ürkmezgil ile kurul üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

        Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen törene kulüp başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Murat Kılıç, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri Aykut Torunoğulları ve Mehmet Sarımermer ile divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve kurul üyeleri katıldı.

        Ürkmezgil'e mazbatasını, başkan Serdal Adalı ile olağan seçimli toplantıda kongre divan başkanlığını yapan Ali Rıza Dizdar takdim etti.

        Divan başkanlık kurulunun diğer üyelerine ise mazbatalarını siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri verdi.

        Mazbata takdiminin ardından açıklamada bulunan Serdal Adalı, "Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul oldu. Ahmet ağabey benim için özel bir insan. Kendisini ve yeni seçilen kurulunu kutluyorum. İyi bir çalışma dönemi geçireceğinizden şüphem yok. Allah yardımcınız olsun." dedi.

        Divan kurulu başkanı Ürkmezgil ise, "Çok güzel bir an. Herkesin bu duyguyu yaşaması hayalidir. Çocukluğundan bu yana Beşiktaş sevdalısı olarak bu anı yaşayacağımı tahayyül edemezdim. Çok heyecan verici bir şey. Ne kadar becerimiz varsa bütün bunların daha fazlasını Beşiktaş'ım için yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkanımız Serdal Adalı ile Beşiktaş için el ele vererek kulübü daha iyi yerlere getireceğimizden şüphemiz yok." diye konuştu.

        Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

