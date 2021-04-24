Sakat ve cezalı isimlerin çokluğunda kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'a bir kötü haberde Atiba'dan geldi. Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in ardından sakatlık yaşayan 6'ncı futbolcu Atiba oldu. Siyah-beyazlı ekipte, Kayserispor maçında Welinton da kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş, Kayserispor karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır.

Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson’ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."