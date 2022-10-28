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Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı görevine devam ediyor

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başlarken sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın görevi bırakacağı iddiaları da yalanlandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Kazancı'nın görevine devam edeceğini dile getirirken Ceyhun Kazancı da "Şenol Güneş'le çalışmayacak" şeklindeki söylentilere yanıt verdi

Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı görevine devam ediyor

Beşiktaş’ta yeniden göreve gelen Teknik Direktör Şenol Güneş için bir imza töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Yönetim Kurulu üyeleri yer alırken Ceyhun Kazancı ile Şenol Güneş'in birlikte çalışmayacağı iddiaları da yalanlandı.

Konuya dair açıklamalar yapan Başkan Ahmet Nur Çebi "Hoca seçiminde Valerien Ismael, Ceyhun Bey'in önümüze koyduğu alternatiflerden biriydi. Kararı o almadı. O dönem kararı, kulüp gerçeklerini de düşünerek ben aldım. Dışarıdan gelen hocaların da saygı görmeye hakkı var. Kendisini sevdiğimi paylaşmak istiyorum. Ceyhun Kazancı, görevine aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

"AZ KONUŞ, ÇOK ÇALIŞ"

Şenol Güneş de Ceyhun Kazancı'yla çalışacağını dile getirerek şunları söyledi:

"Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu, onunla devam edeceğim. Teknik heyette de Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak'la beraber çalışacağım. Diğer personellerde çok büyük bir değişiklik olmayacak"

"Ceyhun transferin hakkı verilmedi deyince, verilmezse suçlu o olacak. Demek ki biz işten yırttık. Bakalım ne olacak? (Gülerek)"

"Ceyhun Kazancı bizim kulübümüzde çalışıyor. Başkan seviyor, sayıyor. Ben de yeni tanıştım. Ona söyledim, çok güzel bir öz geçmişin var. Başarılı biri. 'Az konuş, çok çalış, gerisi kolay.' dedim. Benim yapacağım her şeyde bana yardım edecek"

"BENİM İÇİN BİR ŞANS"

"Ceyhun benim için bir şans. 15 aydır burada çalışıyor, burayı biliyor. Benim az bir zamanım var, takımı toparlamalıyım. Umuyorum geçen zaman içerisinde çok başarılı bir takım oluştururuz. Gelecek süreçte yeni antrenörler katılır mı? Buna ileride bakarız."

KAZANCI'DAN İDDİALARA YANIT

Ceyhun Kazancı da Şenol Güneş'le çalışmak istemediği yönündeki iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:

"Hocamız için hayırlı olsun diyorum. Beşiktaş'ın konusu ben olamam, benim durumum olamaz. Burada çok daha büyük konulardan bahsetmeliyiz. Geldiğim dönemden beri, sizlerin de bildiği gibi bir rant dünyası var. Bazı şeyleri durdurunca bunlar olur. "Hocamla dün tanıştık, çok verimli bir toplantı geçirdik. Şenol Güneş önderliğinde uzun yıllar boyunca başarılı dönemlerimize geri döneceğimize inanıyorum"

"İyi bir kadro kurduk ancak bu kadronun hakkı verilemedi. Şenol Güneş'le birlikte, şampiyonluk yarışına dahil olacağımızı düşünüyorum. Ben burada olduğuma göre, hocamla bir problemim yok. Ben Şenol Güneş'le dün tanıştım. Onunla şampiyonluklara ulaşabileceğimizi düşünüyorum"

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