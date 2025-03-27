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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor

        Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:50
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        Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

        Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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