Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor
Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.