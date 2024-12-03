Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

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Ligde dün deplasmanda oynanan Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.