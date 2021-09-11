Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin sevincini yaşarken siyah-beyazlı ekipte yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Vida 20, Alex Teixeira 43, Nkoudou ise 73. dakikada sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Dortmund maçı öncesi sakatlanan futbolcuların durumu merak konusu oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından, "Alex'in çarşamba günü oynayacağını zannetmiyorum. Herhalde arka adalede problemi oldu. Vida ve Nkoudou'nun durumu da yarın belli olur diye düşünüyorum. Çok sıkıntılı olacağını zannetmiyorum ama bu bu benim fikrim" dedi.