Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısı yapıldı: Borç açıklandı!

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti.

Divan başkanlık kurulu, denetim kurulu ve yönetim kurulu faaliyetlerinin açıklanacağı toplantıda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi. HASAN ARAT KATILDI, TARTIŞMA ÇIKTI Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısına katılım sağladı. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve konuşma yapmayı planlayan Arat, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'na toplantıdan 15 dakika önce geldi. 🎥 Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik yaşandı. pic.twitter.com/CuLR3dsWZw — AA SPOR (@aa_spor) April 12, 2025 REKLAM Arat'ın salona girmesi sonrası nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik yaşandı. Diğer üyelerin araya girmesi sonrası tartışma sona erdi. Arat'ın toplantıda açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. YAMANTÜRK'TEN ARAT'A YUMRUKLU SALDIRI Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kavga çıktı. Yamantürk ve ardından gelen birkaç kişi Arat'a yumruklu saldırıda bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI Beşiktaş Kulübünün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğu duyuruldu. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğunu kaydetti. Açıklanan raporda siyah-beyazlı kulübün 146 milyon 601 bin 680 liralık nakit ve benzerinin düşmesinin ardından net borcunun ise 14 milyar 918 milyon 710 bin 628 lira olduğu ifade edildi.

YAMANTÜRK: AHDIM OLSUN MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu toplantısına katılan siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'a tepki göstererek yönetimi sırasında yaşananların takipçisi olacağını söyledi. Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşan Yamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı tartışmaya değinerek, "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu şeyin üzerine çok gitmiyorum. Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var ama alıp da gideni, kaçıp da gideni sonuna kadar, mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister Katar Emiri'ni alsın, kimi alırsa alsın ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım." dedi. Yaşanan olayın Beşiktaş Kulübünün kültürüne yakışmadığının altını çizen Yamantürk, "Ön sıralara selam verirken elimi uzattım. Selam verirken yüz yüze kaldık, medeni insanlar gibi elini sıktım ama maalesef olay buraya geldi." diye konuştu.

"PARA KULÜBÜN İÇİNDE" Beşiktaş Kulübünün sermaye artırımı başvurusunun onaylanmasına da değinen Yamantürk, "Başkanımızı sermaye artırımından dolayı, bankalara borcu kapatmasından dolayı tebrik ediyorum. Umarım Beşiktaş bu içinde bulunduğu sonsuza düşme girdabından kurtulur. Bu iş o kadar zor değil. Para kulübün içinde. Bir şirketi yönetir gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak bu işin içinden çıkılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. Yönetimden beklentilerini de dile getiren Tevfik Yamantürk, "Tüzük tadili yapıp kuvvetler ayrılığını uygulamamız lazım. Uygularsak Beşiktaş bundan sonraki yanlışlardan kurtulur. 2,5 yıl çalıştık, çok iyi bir tüzük olduğunu düşünüyorum. Tüzük bir anda kadük edildi. Neden böyle oldu? Kadük edildikten sonra bırakıp gidildi. Terbiyemden dolayı kaçıldı demiyorum. Beşiktaş'ı tek adam yönetimlerinden kurtarmamız gerek. Tek adamlar kötü niyetli olursa eyvah ki eyvah." değerlendirmesinde bulundu. Divan kurulu başkanlığına aday olan isimlerle görüştüğünü aktaran Yamantürk, "Üç kişiyle görüştüm. Kendileriyle tanıştım. Bu beni çok mutlu etti. Süreci nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Merdivenden inerken uzanan elleri görünce iyi işler yaptığımızı anlıyorum. Gitmeyi bilmek, iktidar olmaktan daha iyidir. Gitmeyi de bildik, biliyoruz. Bir anda kaçmıyoruz. Şükürler olsun Beşiktaş'a yakışan bir şekilde süreci tamamlayacağız." diyerek konuşmasını tamamladı. BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMALAR "ELİNİ KOLLUNU SALLAYARAK DOLAŞIYOR" Serdal Adalı: Geçmişe doğru bakmak gerekiyor. Camiamızı ilgilendiren konuları, belli sınırlar içerisinde ifade etmeye çalıştım. Bunun nedeni 1.5 senedir yaşanan olaylar, itibarımızın ağır yara almasıdır. Biz itibarımız daha fazla yara almasın diye söylediklerimize dikkat ettikçe bazı gerçekler çabuk unutuluyor. Bu itibar kaybına neden olanlar, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam ediyor. "BİZ BU KULÜBÜ HANGİ KOŞULLARDA ALDIK HATIRLAYIN" Serdal Adalı: Biz bu kulübü hangi koşullarda aldık hatırlayın. Biz sadece 100 gün önce göreve başladık. Beşiktaş tarihinin en zorlu ekonomik, sportif ve psikolojik koşullarıyla karşılaştık. Bu dönemin sancıları geride bırakılmış değil. Yaşatılanların izlerini silmek için çalışıyoruz. İdari yapımızı düzenleyecek hamleleri ivedilikle yapmaya başladık. Göreve başladığımızdan beri kulübümüzde kurumsallaşma adına önemli çalışmalar yapılıyor. Yeni düzeni kurarken kim gücenir kim kırılır demeden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

"BÜTÇEMİZDE İSTİKRAR SAĞLAMALIYIZ" Serdal Adalı: 15 milyar TL borcu olan bir kulübün sürdürülebilir bir başarı şansı kesinlikle bulunmamaktadır. Bu nedenle mali yapımızı da kalıcı şekilde düzenlemeli, bütçemizde istikrar sağlamalıyız. Her bıranşımızda sportif başarıyı yakalamalı, üst düzey sporcular yetiştirmeliyiz. Sürekli başarılar için üç alanı birlikte düşünmeli, geliştirmeliyiz. "100 GÜN İÇİNDE TÜM ÖDEMELER YAPILDI" Serdal Adalı: Bizleri hiç de azımsanmayacak bir ödeme yükümlülüğü bizi bekliyordu. 100 gün içinde tüm ödemeler yapıldı. Eksik olan 30 milyon euro'yu yönetim olarak kendi cebimizden kasaya koyduk. Nisan ve mayıs aylarında ne gerekiyorsa ödemeye devam edeceğiz. Beşiktaş'ın bugün itibarıyla tek bir sporcusuna, çalışanına borcu bulunmamaktadır. "BANKALARA OLAN BORCUMUZU KAPATACAĞIZ" Serdal Adalı: Beşiktaş'ın stratejik bir hamlesi olan sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. Şirketimizin, çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1.2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükselecek. Bu işlem sonucunda yaklaşık 4.7 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Tarihi bir adımdır. SPK'dan aldığımız onay, Beşiktaş'ın aydınlık geleceği için önemlidir. Buradan gelecek kaynakla bankalara olan borcumuzu kapatacağız. Bankalara borcu olmayan Beşiktaş, sadece birkaç hafta uzağımızda. Finansal bağımsızlığımızı kazanmış olacağız. Sadece finansal işlem olarak değerlendirmek yanlış olur. Bu süreç hepimiz adına gurur verici, tarihi ve camiamızın büyüklüğüne yakışır bir adımdır.

"KULÜP TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK BORÇ AZALMASI" Serdal Adalı: Beşiktaş tarihindeki en büyük borç azalması demektir. Kulübümüz son 1 yıl içerisinde yaklaşık 50 milyon Euro faiz ödemiştir. Futbol a takımımızın maaaş ve prim bütçesi yaklaşık 100 milyon euro olduğu ortamda faiz tutarının önemini göreceksiniz.

"BİZİ EN ÇOK ZORLAYAN DURUMLARDAN BİRİSİ" Serdal Adalı: Bizi en çok zorlayan şeylerden biri de geçtiğimiz sezon yapılan transferlerin bonservis vadeleridir. Bu anlaşmalar yapılırken nakit akışı kısmı pek de iyi niyetli olmayan şekilde oluşturulmuştur. Yapılan transferlere ait olan, Mayıs 2025 sonrasına atılan bonservis ödeme miktarı 22 milyon euro'dur. Toplamda da aralık ayı sonuna kadar yapılacak ödeme 45 milyon euro'dur. Mayıs seçimi sonrasına atılan ödemeleri takdiri siz değerli Divan üyelerimize bırakıyorum.

"BEŞİKTAŞ'IN PARASIYLA ŞOV YAPMA DÖNEMİ BİTMİŞTİR" Serdal Adalı: Ben de uçaklarda tavla oynamayı, havaalanlarında kartal işareti yapmayı ben de çok isterim. Artık, Beşiktaş formasının ağırlıyla, Beşiktaş parasıyla şov yapma dönemi bitmiştir. Bizzat kendi attığı imzalarla kulübümüzü borca sokup sonra da bu borcun 10'da 1'ini 'bağışladım' demekle bu kürsüde alkış bekleme dönemi de kapandı. "BU 15 MİLYON NEREYE HARCANDI?" Serdal Adalı: Hangi şubeye ne kadar harcandı, görebilirsiniz. Hasan (Arat) Bey burada. Biz bu zararları kendimize göre yazmadık. 5 milyon euro'larda olan 21 milyona nasıl dayandı, ben onu merak ediyorum. Biz bu 15 milyon artı zarar yok gibi mi davranalım. 6 milyon zararla idare edilebilen bir amatör şubeyi, 21 milyon zarara getirecek sebep neydi? Bu 15 milyon nereye harcandı, ben bunu merak ediyorum. Hepsi bu!

"ESKİ BAŞKANLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ" Serdal Adalı: Divan başkanımızın bu hareketi çok sayıda insana örnek olacaktır. Tüm eski başkanlarımızdan amatör şubeler için destek bekliyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi'yi, hentbol şubesine sponsor olmaya davet ediyorum. "TOPLANTIDAN SONRA TELEFONLA ARAYACAĞIM" Serdal Adalı: Sayın Serdar Bilgili, Sayın Fikret Orman'a da seslenmek istiyorum. Sayın Demirören'in çocuklarıyla şu anda sponsorluk için görüşüyoruz. Diğer başkanlarımızın da vereceği destekler, kulübümüze olan yükleri aldıkları takdirde önümüzdeki 2-3 sene içinde çok daha iyi mali tabloyla karşınıza çıkacağız. Divan toplantısından sonra telefonla arayacağım, bize de destek olacaklarına canı yürekten inanıyorum. IMMOBILE AÇIKLAMASI "Immobile'nin yıllık net maaşı 6 milyon Euro. Yüzde 40 vergisi var 2.5 milyon Euro, etti 8.5 milyon Euro. 2 milyon Euro da imza parası var, etti 10.5 milyon Euro" "YILLIK 17 MİLYON EURO YÜK BİNMİŞ" "Bir taraftan da 4.6 milyon Euro Aboubakar'ın maaşını ödeyip Hatay'a yolluyoruz, yerine 10 milyon Euro'ya alabilmek için... Tek santrfor bölgesi için bütçeye yıllık 17 milyon Euro yük binmiş."