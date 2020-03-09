Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny konusunda İngiliz basınından dikkat çeken haberler geldi. Express'te yer alan habere göre; Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın gelecek sezonun kadrosunda Mısırlı yıldızı düşünmediği bildirildi. Haberde, Arteta'nın "satılsın" raporu verdiği Elneny'nin Beşiktaş'ta vazgeçilmezlerden biri olduğu vurgulanırken "Elneny Türkiye'de kaldığı süre içerisinde Beşiktaş'ın sürekli oyuncusu oldu ve kendisinin de Türkiye'de kalmak istediğine yönelik haberler dolaşıyor. Arteta'nın artık Elneny'ye ihtiyacı yok" ifadelerine yer verildi.

SATIN ALMA İMKANSIZ AMA...

Siyah-beyazlılar ise satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu için bekleyişini sürdürüyor. Bu opsiyonu kullanması çok zor gözüken Beşiktaş'ın umudu ise Arsenal'e yıldız isim için şu ana kadar gelen bir teklif olmaması... Beşiktaş yönetimi, sezon sonuna doğru, yeniden kiralama için masaya oturmaya hazırlanıyor.