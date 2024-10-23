Beşiktaş ta Mert G&uuml;nok un Konyaspor karşılaşmasında sakatlanmasının ardından g&ouml;zler Lyon ma&ccedil;ında kalede kimin olacağına &ccedil;evrildi. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu da Gaziantep FK ma&ccedil;ı &ouml;ncesinde sakatlanırken milli arayı tedaviyle ge&ccedil;irdi. İyileşme s&uuml;recinde olan Ersin, Lyon ma&ccedil;ında forma giymesi zor g&ouml;z&uuml;kse de d&uuml;nden itibaren idmanlarda kendisini denemeye başladı. Bug&uuml;nk&uuml; idmana da &ccedil;ıkan Ersin in durumu teknik heyet tarafından yakından takip edilirken Fransa kafilesine de dahil edilmesi bekleniyor. Zorlu s&uuml;re&ccedil;te fedakarlık yapmak isteyen Ersin le ilgili son karar ma&ccedil; saatine kadar durumu g&ouml;zlemlerek verilecek. Ersin Destanoğlu nun oynamasının derbi i&ccedil;in de risk oluşturması halinde ise kale gen&ccedil; eldiven G&ouml;ktuğ Baytekin in olacak.