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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Paulista ve Rashica'da hedef derbi! - Beşiktaş Haberleri

        Paulista ve Rashica'da hedef derbi!

        Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklar canları sıkarken Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın Galatasaray derbisine kadar tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.

        Giriş: 23.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:02
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        Paulista ve Rashica'da hedef derbi!
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        Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklar canları sıkarken Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın Galatasaray derbisine kadar tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.

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        Siyah-beyazlıların Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Gabriel Paulista, milli aranın ardından Konyaspor maçında forma giymezken bireysel idmanlara başlasa da tam olarak hazır değil. Bugünkü idmanda da yer almayan tecrübeli stoper, Galatasaray derbisi de düşünülerek Lyon deplasmanında riske edilmeyecek.

        Paulista'nın Galatasaray derbisinde tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.

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        Kosova Milli Takımı'nın Uluslar Ligi mesaisinde sakatlanan Milot Rashica da Konyaspor'un ardından Lyon maçında olmayacak.

        Bugünkü idmana çıkmayan Rashica'nın da 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine yetişmesi planlanıyor.

        Sağlık heyeti, tüm sakatlıklarla ilgili olarak Giovanni van Bronckhorst ve teknik heyeti ile birlikte yoğun bir mesai halinde.

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