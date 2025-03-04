Trendyol S&uuml;per Lig&rsquo;in 27. haftasında Gaziantep FK yı ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına iki g&uuml;nl&uuml;k iznin ardından bug&uuml;n yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri nde, Teknik Direkt&ouml;r Ole Gunnar Solskjaer y&ouml;netiminde ger&ccedil;ekleştirilen antrenman, pas ve 5&rsquo;e 2 top kapma &ccedil;alışmasıyla başladı. Taktiksel &ccedil;alışmayla devam eden idman, dar alanda oynanan &ccedil;ift kale ma&ccedil;larla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat s&uuml;rd&uuml;. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı ma&ccedil;ın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla s&uuml;rd&uuml;recek.