        Beşiktaş'ta gözler Karagümrük virajında! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gözler Karagümrük virajında!

        Süper Lig'in 14. haftasında Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Fatih Karagümrük maçında da kötü bir sonucun alınması halinde ise hem yönetim hem de teknik heyet açısından sıkıntılı sürecin daha da derinleşmesi bekleniyor.

        Giriş: 26.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:25
        Beşiktaş'ta gözler Karagümrük virajında!
        Samsunspor maçı ile puan kayıplarına bir yenisini ekleyen Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Siyah-beyazlılar, ligde 13 maç sonunda lider Galatasaray'ın 11, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 10, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un ise 7 puan gerisine düştü.

        7. sırada haftayı kapatan Beşiktaş, şampiyonluk şansının yanı sıra Avrupa kupaları hedefini de şimdiden zora soktu. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, kötü gidişe çözüm ararken Fatih Karagümrük maçı kritik bir önem taşıyor.

        Siyah-beyazlılar, devre arasına kadar kalan 4 maçı kazanarak nefes almak istiyor. Beşiktaş yönetimi de Karagümrük maçına büyük önem verirken futbol komitesi Nevzat Demir Tesisleri'ne kamp kuracak.

        Süper Lig'de son sırada bulunan Fatih Karagümrük karşısında bir hataya daha tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

        Fatih Karagümrük maçında da kötü bir sonucun alınması halinde ise hem yönetim hem de teknik heyet açısından sıkıntılı sürecin daha da derinleşmesi bekleniyor.

