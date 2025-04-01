Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 01.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:22
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ