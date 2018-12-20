Beşiktaş'ta gürültü cinayeti zanlısı yakalandı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Beşiktaş Nispetiye Mahallesi'nde apartman görevlisi olan Nefise Dolapçı’yı üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi.

KADININ BOĞAZINI KESTİ

Bunun üzerine bir üst kata çıkan Dolapçı, fitness hocası olduğu belirtilen ve 2 ay önce taşınan şahsın kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen adam, sinirle kapıyı açtı. Kadın, adamı sessiz olması için uyardı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, şüpheli şahıs kadının boğazını kesti. Talihsiz kadın olay yerinde can verirken, katil zanlısı adam ise kaçarak kayıplara karıştı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı bugün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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