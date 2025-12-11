Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta hareketlilik başlıyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta hareketlilik başlıyor!

        Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları hız kazanıyor. Futbol direktörü Serkan Reçber'in hazırladığı rapor, teknik ekip ve yönetimin onayına sunulacak. Siyah-beyazlılar savunma ve orta sahaya öncelik verirken, bazı oyuncularla yolların ayrılması planlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 11.12.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta hareketlilik başlıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ta ocak ayında kadroya takviye için girişimler başladı.

        Siyah-beyazlıların yeni futbol direktörü Serkan Reçber'in yurt dışındaki temaslarının ardından hazırladığı raporu bu hafta teknik direktör Sergen Yalçın ve futbol komitesine sunması bekleniyor.

        İki tarafın inceleyeceği rapor son halini almasının ardından ise başkan Serdal Adalı ile paylaşılacak ve ocak ayı için girişimler başlayacak.

        Siyah-beyazlılar, orta saha, stoper ve sol bek bölgesine öncelik verirken sol kanat ve santrfor takviyesi için de fırsatlara bakılacak.

        Beşiktaş, mevcut kadrodan ise Jonas Svensson, David Jurasek ve Felix Uduokhai ile yolları ayırmayı hedefliyor.

        Takımdan ayrılmak istese de henüz beklenen bonservis talebini karşılamayan Rafa Silva'nın ise antrenmanlara dönmesine rağmen durumu halen belirsiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP Terörsüz Türkiye Raporu'nu sundu
        MHP Terörsüz Türkiye Raporu'nu sundu
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Adli emanet soygununda şüphelilerin kaçış anları!
        Adli emanet soygununda şüphelilerin kaçış anları!
        5G, iki yıl içinde tüm Türkiye’yi kapsayacak
        5G, iki yıl içinde tüm Türkiye’yi kapsayacak
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
        İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı
        Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Mantardan zehirlenip entübe edildi! Babasının karaciğeriyle hayata tutundu
        Mantardan zehirlenip entübe edildi! Babasının karaciğeriyle hayata tutundu
        Pasifik'te sular ısınıyor: AUKUS projesi hızlandırılacak
        Pasifik'te sular ısınıyor: AUKUS projesi hızlandırılacak
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        "Çocuk istiyoruz"
        "Çocuk istiyoruz"