Beşiktaş'ta hareketlilik başlıyor!

Beşiktaş'ta ocak ayında kadroya takviye için girişimler başladı.

Siyah-beyazlıların yeni futbol direktörü Serkan Reçber'in yurt dışındaki temaslarının ardından hazırladığı raporu bu hafta teknik direktör Sergen Yalçın ve futbol komitesine sunması bekleniyor.

İki tarafın inceleyeceği rapor son halini almasının ardından ise başkan Serdal Adalı ile paylaşılacak ve ocak ayı için girişimler başlayacak.

Siyah-beyazlılar, orta saha, stoper ve sol bek bölgesine öncelik verirken sol kanat ve santrfor takviyesi için de fırsatlara bakılacak.

Beşiktaş, mevcut kadrodan ise Jonas Svensson, David Jurasek ve Felix Uduokhai ile yolları ayırmayı hedefliyor.

Takımdan ayrılmak istese de henüz beklenen bonservis talebini karşılamayan Rafa Silva'nın ise antrenmanlara dönmesine rağmen durumu halen belirsiz.