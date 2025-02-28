Beşiktaş'ta Hasan Arat için ihraç talebi!

Beşiktaş'ta 1 Mart Cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu Toplantısı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta bazı kongre üyeleri, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi. Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.