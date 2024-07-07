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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta hedef Armand Lauriente! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta hedef Armand Lauriente!

        Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dikkat çeken bir isme yöneldi. Siyah-Beyazlılar, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'nin transferi için görüşmelere başladı. İşte detaylar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 21:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:13
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        Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündemine aldı.

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        İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Sassuolo forması giyen 25 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusnun transferi için görüşmelere başladı.

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        Haberin detayında siyah beyazlı ekibin kurmayları resmi görüşmelerini sürdürürken, kısa süre içinde bu transferi bitirmek için temasları sıklaştırdığı ifade edildi.

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        Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı renklerine katan Beşiktaş'ın, Lauriente'yi de takıma katmaya çok yakın olduğu aktarıldı.

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        Sassuolo'nun 2022'de 10.10 milyon euroya transfer ettiği başarılı kanat, İtalyan ekibiyle çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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        Hızıyla ön plana çıkan 25 yaşındaki başarılı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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