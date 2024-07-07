Beşiktaş'ta hedef Armand Lauriente!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dikkat çeken bir isme yöneldi. Siyah-Beyazlılar, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'nin transferi için görüşmelere başladı. İşte detaylar....
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündemine aldı.
İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Sassuolo forması giyen 25 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusnun transferi için görüşmelere başladı.
Haberin detayında siyah beyazlı ekibin kurmayları resmi görüşmelerini sürdürürken, kısa süre içinde bu transferi bitirmek için temasları sıklaştırdığı ifade edildi.
Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı renklerine katan Beşiktaş'ın, Lauriente'yi de takıma katmaya çok yakın olduğu aktarıldı.
Sassuolo'nun 2022'de 10.10 milyon euroya transfer ettiği başarılı kanat, İtalyan ekibiyle çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Hızıyla ön plana çıkan 25 yaşındaki başarılı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.