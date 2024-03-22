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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den Semih Kılıçsoy tepkisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den Semih Kılıçsoy tepkisi!

        Semih Kılıçsoy'un A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarılması sonrası Beşiktaş cephesinden bir tepki daha geldi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden bu kararı eleştirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.03.2024 - 00:04 Güncelleme: 22.03.2024 - 00:05
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        "Genç bir sporcuyu hiçe sayan..."
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        Hüseyin Yücel, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Ay-Yıldızlı Beşiktaş armasını göğsünde başarıyla taşıyan Semih Kılıçsoy sadece camiamızın değil Türkiye’nin gururudur. Mantığa aykırı hiçbir karar onu ve bizleri yolumuzdan döndüremez. Nereden gelirse gelsin Beşiktaş’a ve futbolcularımıza yönelik her türlü engel ve art niyetli eylemlere karşı biz buradayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aba altından sopa gösteren, genç bir sporcunun kariyerini hiçe sayan karanlık zihniyetinin karşısında dimdik tek vücut olarak duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

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