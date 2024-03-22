Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den Semih Kılıçsoy tepkisi!

Hüseyin Yücel, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ay-Yıldızlı Beşiktaş armasını göğsünde başarıyla taşıyan Semih Kılıçsoy sadece camiamızın değil Türkiye’nin gururudur. Mantığa aykırı hiçbir karar onu ve bizleri yolumuzdan döndüremez. Nereden gelirse gelsin Beşiktaş’a ve futbolcularımıza yönelik her türlü engel ve art niyetli eylemlere karşı biz buradayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aba altından sopa gösteren, genç bir sporcunun kariyerini hiçe sayan karanlık zihniyetinin karşısında dimdik tek vücut olarak duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."