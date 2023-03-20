Cenk Tosun böylece ligde 10 gol, 2 asiste ulaşırken kupada ise 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tosun Paşa, böylece toplamda ikisi penaltıdan 13 gol ve 3 asist üretti. Sözleşmesindeki uzatma opsiyonu için penaltı haricinde 15 gollük katkı yapması gereken Cenk'in gelecek maçlarda 1 gol ya da 1 asist yapması yeterli olacak. Milli golcünün maaşı ise 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkacak. Ancak siyah-beyazlı yönetimin Cenk'le görüşmeleri sürdürdüğü belirtilirken 2 yıllık yeni bir kontratın yolda olduğu bildirildi.