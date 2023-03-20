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Beşiktaş'ta iki yıldızda geri sayım! Cenk Tosun ve Masuaku...

Beşiktaş'ta kontratları performansa bağlı uzayacak olan Cenk Tosun ve Arthur Masuaku'da beklemeye geçildi

Beşiktaş'ta iki yıldızda geri sayım! Cenk Tosun ve Masuaku...

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun attığı golle kilidi açarken Aboubakar'ın muhteşem golü öncesinde de pası veren isim oldu.

Cenk Tosun böylece ligde 10 gol, 2 asiste ulaşırken kupada ise 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tosun Paşa, böylece toplamda ikisi penaltıdan 13 gol ve 3 asist üretti. Sözleşmesindeki uzatma opsiyonu için penaltı haricinde 15 gollük katkı yapması gereken Cenk'in gelecek maçlarda 1 gol ya da 1 asist yapması yeterli olacak. Milli golcünün maaşı ise 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkacak. Ancak siyah-beyazlı yönetimin Cenk'le görüşmeleri sürdürdüğü belirtilirken 2 yıllık yeni bir kontratın yolda olduğu bildirildi.

MASUAKU'DA SON TANGO

Beşiktaş'ın West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku da İstanbulspor mücadelesine 11'de başladı. Tecrübeli futbolcunun ligde 25 resmi maçta ilk 11'de başlayıp en az 45 dakika sahada kalması halinde uzatma opsiyonu devreye girecek. İstanbulspor mücadelesinde bu sayıyı 23'e çıkardı. 29 yaşındaki sol bek, gelecek maçlarda 2 maçta ilk 11'de başlaması halinde 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek. Masuaku'nun maaşının ise 1.3 milyon Euro olacak.

WEST HAM'LA GÖRÜŞÜLÜYOR

Beşiktaş, 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu indirmek için West Ham'ın kapısını çalmıştı. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinden yanıt beklerken önümüzdeki günlerde konunun netleşmesi bekleniyor.

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