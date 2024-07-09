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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Immobile harekatı: Gözler Lazio'da - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Immobile harekatı: Gözler Lazio'da

        Beşiktaş, Ciro Immobile ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti. İtalyan yıldız, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakarken gözler bonservissiz ayrılığa şimdilik vize vermeyen Lazio'ya çevrildi. Uygun formül için görüşmeler devam ediyor.

        Giriş: 09.07.2024 - 10:17 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:36
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        Gözler Lazio'da!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda flaş bir hamle yaptı.

        Siyah-beyazlılar, İtalya'da Lazio forması giyen Ciro Immobile için transfer harekatına girişirken gündemi de salladı.

        Bu gelişme İtalya'da da manşetleri süslerken detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Tecrübeli golcü ile masaya oturan siyah-beyazlılar, teklifini iletirken anlaşma aşamasına geldi. Bu gelişmelerin ardından ise gözler Immobile'nin kulübü Lazio'ya çevrildi.

        34 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bu engeli aşmak için de İtalyan ekibi ile pazarlıklarını sürdürüyor. Kulüpler arasında da uygun formülün bulunması halinde Immobile, İstanbul'a gelerek imzayı atacak.

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