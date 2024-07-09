Beşiktaş'ta Immobile harekatı: Gözler Lazio'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda flaş bir hamle yaptı.

Siyah-beyazlılar, İtalya'da Lazio forması giyen Ciro Immobile için transfer harekatına girişirken gündemi de salladı.

Bu gelişme İtalya'da da manşetleri süslerken detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Tecrübeli golcü ile masaya oturan siyah-beyazlılar, teklifini iletirken anlaşma aşamasına geldi. Bu gelişmelerin ardından ise gözler Immobile'nin kulübü Lazio'ya çevrildi.

34 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bu engeli aşmak için de İtalyan ekibi ile pazarlıklarını sürdürüyor. Kulüpler arasında da uygun formülün bulunması halinde Immobile, İstanbul'a gelerek imzayı atacak.