Beşiktaş'ta Jurasek önce eleştirildi sonra vazgeçilmez oldu!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından performansı yükselen isimlerden birisi de David Jurasek oldu.

Sezon başındaki Avrupa elemelerinde performansı ile eleştirilen Çek futbolcu, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından ise bambaşka bir kimliğe büründü.

Yalçın yönetimindeki 5 lig maçında da 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, bu maçların 4'ünde sahada 90 dakika kaldı. Kocaelispor maçında da etkili bir oyun ortaya koyan Jurasek skor katkısı yapamasa da beğeni topladı.