İHA

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Rachid Ghezzal takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.