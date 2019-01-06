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İstanbul Etiler'de kadına yönelik bir şiddet olayı yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre bu sabah saat 09.00 sıralarında otomobiliyle seyir halinde olan Ahmet G., yolda aracına Ukrayna uyruklu Yanna C.'yi aldı. Bir süre sonra otomobille İpek Sokak'a gelen Ahmet G. ile Yanna C. arasında arabanın içinde tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet G., Yanna C.'yi darp etti. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki bir vatandaş, arabanın içinde kadının darp edildiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
OTOMOBİLİN ANAHTARINI KIRDI
DHA'da yer alan habere göre otomobilde bir süre Ahmet G. ile boğuşan Yanna C., otomobilin kontak anahtarını kırdıktan sonra kendini dışarıya attı.
POLİSİ GÖRÜNCE SAKLANMAYA ÇALIŞTI
Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Ahmet G., çalılıkların arasında saklanmaya çalıştı. Ahmet G., Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanırken, Yanna C. için olay yerine ambulans çağrıldı. Olayın şokunu üzerinden atamayan Yanna C.'nin ambulansta kendisini darp eden Ahmet G.'yi göstererek ağladığı görüldü.
NORMALİN İKİ KATI ALKOLLÜ ÇIKTI
Ahmet G.'nin, yapılan alkol kontrolünde normal sınırın iki katı alkollü olduğu tespit edildi. Ahmet G.'nin daha önceden de alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kelepçelenen Ahmet G., Etiler Polis Merkezi'ne götürüldü. Yanna C., ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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