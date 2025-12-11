Rafa Silva eksik kapatıyor!
Beşiktaş'ta krize neden olan Rafa Silva, takımla antrenmanlarına devam ediyor. Portekizli futbolcunun Trabzonspor maçının kadrosunda yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'ta Gaziantep FK beraberliğinin ardından gözler Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak kritik maça çevrildi.
Siyah-beyazlılarda son maçta sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva ilk yarıyı kapatırken hücum hattındaki önemli eksikler gözleri Rafa Silva'ya çevirdi.
BEKLENEN SEVİYEDE DEĞİL
Ancak Portekizli futbolcu, geçtiğimiz hafta 1 aylık aranın ardından idmanlara dönse de henüz beklenen seviyede değil.
Durumu teknik heyet tarafından izlenen Rafa'nın Trabzon kafilesinde olup olmayacağı maça doğru netlik kazanacak.
İlk 11'de başlaması beklenmeyen Rafa, fizik ve mental durumuna göre zorlu maçın kadrosunda yer alabilir