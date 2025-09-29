Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Tammy Abraham
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 29.09.2025 - 21:21 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:21
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 55. dakikasında siyah-beyazlılarda Tammy Abraham, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
İngiliz yıldızın yerine Jota Silva oyuna dahil oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ