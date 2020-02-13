Beşiktaş'ta sarı alarm... Sergen Yalçın’la çıkışa geçen Siyah-Beyazlılar, yarın zirve mücadelesi veren Başakşehir ile karşılaşacak. Kara Kartal’ı bu zorlu maçta bir de sarı kart tehlikesi bekliyor. Burak, Atiba, Umut Nayir, Caner ve N’Koudou, yarın sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Vodafone Park’taki Trabzon derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularını kart konusunda uyardı.
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