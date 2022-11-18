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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca

Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürürken gündeme flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un başarılı stoperi Calvo'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

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  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo, performansıyla Süper Lig´in önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı. 
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    Kulüp takımındaki başarılı performansı sonrası 2022 Katar Dünya Kupası´nda Kosta Rika formasını da terletecek olan Francisco Calvo için savunma hattında problemler yaşayan Beşiktaş girişimlere başladı. 
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    Yeşil beyazlı takımın sezon başı kadrosuna kattığı savunma oyuncusu 17 maçta forma giyerken attığı 3 golle dikkatleri üzerinde topladı.

     
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    ŞENOL GÜNEŞ STOPER VE SOL BEK İSTİYOR

    Beşiktaş´ta teknik direktör Şenol Güneş, ocak ayında stoper ve sol bek bölgesine takviye yapmak için yönetime rapor vermişti. 
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    Savunma oyunculardan yeterli verimi alamayan Beşiktaş´ta gündeme gelen Calvo, stoper pozisyonuyla birlikte sol bekte görev yapıyor.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    ATTILA SZALAI'Yİ GERİDE BIRAKTI

    Son olarak Konyaspor'un Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Calvo, kaleye atılan şutların baz alındığı istatistikte stoperler arasında rakip kaleye en fazla şut atan (12) 3'üncü oyuncu konumunda. 
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    Ligin uzun pasta en iyi oyun kuran stoperlerinin baz alındığı listede Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi geride bırakan Calvo, 71 başarılı uzun topla zirvede yer aldı.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    GOLCÜ STOPER KİMLİĞİ

    Bu sezon ligde Antalyaspor ve Kayserispor filelerini havalandıran Calvo´nun Ümraniyespor´a attığı gol ise VAR müdahalesiyle iptal edildi. 
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    Kosta Rikalı savunmacı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynanan BATE Borisov maçında da gol katkısı yaptı. 
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    2011/12 yılından bu yana profesyonel olarak forma giydiği tüm sezonlarda gol atma başarısı gösteren Calvo, en golcü sezonunu 2016/17 sezonunda ülkesinin takımı Saprissa´da yaşadı. 
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    Kosta Rikalı, 28 maçta 10 golle kaydederek tarihe geçti.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

    KOSTA RİKA İLE 75 MİLLİ MAÇ, 8 GOL

    Kosta Rika formasıyla 75 milli maça çıkan ve golcü kimliğini burada da gösterip 8 gol kaydeden Calvo'nun Konyaspor'la sözleşmesi 2024 yılına dek sürüyor.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Konyaspor'un stoperine kanca - BJK Transfer Haberleri

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