Beşiktaş'ta Slaven Bilic sürprizi

Hırvat spor sitesi Germanijak'ın haberine göre; Beşiktaş geçtiğimiz hafta Bilic ile temasa geçti. Tecrübeli teknik adamın henüz net bir cevap vermediği ve siyah beyazlı yönetimden süre istediği belirtildi.

Bilic, Suudi Arabistan'ın Al Fateh takımını çalıştırıyor ve kulübüyle bir yıl daha mukavelesi bulunuyor.