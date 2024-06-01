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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Slaven Bilic sürprizi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Slaven Bilic sürprizi

        Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta, rota tanıdık bir isme çevrildi. Siyah beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:19
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        Beşiktaş'ta Slaven Bilic sürprizi
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        Hırvat spor sitesi Germanijak'ın haberine göre; Beşiktaş geçtiğimiz hafta Bilic ile temasa geçti. Tecrübeli teknik adamın henüz net bir cevap vermediği ve siyah beyazlı yönetimden süre istediği belirtildi.

        Bilic, Suudi Arabistan'ın Al Fateh takımını çalıştırıyor ve kulübüyle bir yıl daha mukavelesi bulunuyor.

        Haber detayında Hırvat hocanın Beşiktaş'ın teklifini kabul etse bile siyah beyazlıların tazminat ödemeye yanaşmayacağı kaydedildi.

        55 yaşındaki çalıştırıcının Beşiktaş'a transferi için Suudilerin sözleşmeyi feshetmeye istekli olacağı bir model bulunmasının yanı sıra Bilic'e de cömert bir mali teklifin yapılması gerektiği vurgulandı.

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