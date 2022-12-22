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Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi West Ham United'da bulunan Arthur Masuaku'nun takımdan ayrılması beklenirken Kongolu futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Öte yandan Onur Bulut konusunda da resmi açıklama geldi

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  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

    Beşiktaş'ta performansı ve sözleşmesi nedeniyle kadroda düşünülmeyen Arthur Masuaku'nun talipleri artmaya devam ediyor.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

    İngiltere Championship ekibi Hull City'den sonra Yunanistan'dan Olimpiyakos'un da listesine girdi. 
  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

    Masuaku'nun da Beşiktaş'tan ayrılıp bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

    Siyah-beyazlıların sezon başında West Ham United'dan bedelsiz olarak kiraladığı ve maaşının 800 bin Euro'luk kısmını ödediği oyuncunun kontratındaki uzatma maddesi dikkat çekiyordu.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

    Masuaku'nun sözleşmesinde "25 maça çıkması halinde 2.2 milyon Euro'ya bonservisi alınır ve oyuncuyla kulüp arasındaki kontrat da 3 yıllığına otomatik olarak devreye girer" maddesi yer alıyor. 
  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

    29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıktı. 1001 dakika sahada kalırken 2 asist yaptı.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

    KAYSERİSPOR'DAN ONUR BULUT AÇIKLAMASI

    Kayserispor’da yapılan seçimli kongre neticesinde başkan seçilen Ali Çamlı ile birlikte Asbaşkan olarak göreve gelen Tufan Koç, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

    Beşiktaş'ın gündemindeki Onur Bulut ile ilgili konuşan Koç, şu ifadeleri kullandı:

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

    "Onur Bulut ile 3 yıl anlaştık, sadece babası gelecek ve imzalar atılacak"
  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

    "Onur’un sözleşmesinde ‘serbest kalma’ maddesi de söz konusu, bunun miktarını şimdi açıklamak pek etik olmaz. İmzalar atıldıktan sonra açıklamış oluruz"
  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme
  • Beşiktaş'ta son dakika! Arthur Masuaku ve Onur Bulut'ta sıcak gelişme

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