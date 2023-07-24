Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi | Romain Saiss bombaladı: Tek sorun Şenol Güneş'ti!

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"Bana açıkça "sen benim en iyi savunucumsun, hatta en iyi oyuncumsun" dedi. Ben de ona "O zaman yedek kulübesinde olduğumu bana nasıl açıklarsın?" dedim. Bir sorun varsa, bana söylemek zorundaydı."

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"Her şey Dünya Kupası sırasında başladı. Bazı şeyler için beni suçladı. Eğer yaptıklarıma katılmıyorsanız bu sorun değil. Ancak, basının önüne çıkıp kendinizi iyi gösterip, sonra da birebir konuşmalarda tam tersi şeyler söyleyemezsiniz."