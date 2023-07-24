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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi | Romain Saiss bombaladı: Tek sorun Şenol Güneş'ti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi | Romain Saiss bombaladı: Tek sorun Şenol Güneş'ti!

        Beşiktaş'tan ayrılıp Katar'ın yolunu tutan Romain Saiss olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Saiss ayrılmasındaki en önemli faktörün Şenol Güneş olduğunu açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 15:36
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        Romain Saiss'in ses getiren açıklamaları şöyle:

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        "Aylarca hiçbir şey söylemedim. Sezon sonuna kadar hep takıma ve kendime odaklandım. Sanırım konuşmak için doğru zaman değildi."

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        "Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldıysam bunun kulüple, taraftarlarla veya takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun, teknik direktör Şenol Güneş'ti."

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        "O geldiğinden beri, kendi kendime böyle bir insana güvenemeyeceğim için gitmem gerektiğini söylememe neden olan birikmiş şeyler oldu. Dünya Kupası'ndan sonra başladı."

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        "Her şey için beni suçladı. Yaptığım şeyi kabul etmiyorsanız, sorun değil. Ama kendini iyi göstermek için basının karşısına çıkıp da özelde aksini söyleyemezsin."

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        "Kış transfer döneminde İngiltere'den teklif geldi. Teknik direktöre oraya geri dönmek istediğimi çünkü orada bir hikayem olduğunu açıklamıştım."

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        "Ancak transfer döneminin sonuna geldiğimizi ve kulübün benim yerime oyuncu bulmakta zorlanacağını biliyordum. Bunu profesyonelce karşıladım."

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        "Ancak transfer döneminin sonunda kulüp, benim gibi solak bir stoper aldı. Ve teknik direktör, beni yedek kulübesine gönderdi."

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        "Bir takım arkadaşımın sakatlığı olmadan bir daha forma giyemeyeceğimi çok iyi biliyordum ve bir sezonu daha böyle riske atmak istemedim."

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        "Bana açıkça "sen benim en iyi savunucumsun, hatta en iyi oyuncumsun" dedi. Ben de ona "O zaman yedek kulübesinde olduğumu bana nasıl açıklarsın?" dedim. Bir sorun varsa, bana söylemek zorundaydı."

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        "Her şey Dünya Kupası sırasında başladı. Bazı şeyler için beni suçladı. Eğer yaptıklarıma katılmıyorsanız bu sorun değil. Ancak, basının önüne çıkıp kendinizi iyi gösterip, sonra da birebir konuşmalarda tam tersi şeyler söyleyemezsiniz."

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        "Ülkem için sakat sakat yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi, sonra birebir konuşmamızda bana iyi oynadığımı ve kendisinin de aynı şeyi yapacağını söyledi!"

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        "Eşimin sağlık sorunları vardı ve Katar'da mahsur kalmıştım. Dünya Kupası'ndan sonra onunla kalmak için Katar ile Fas arasında gidiş dönüş yapmak zorunda kaldım."

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        "Oraya vardığımda sakatlığımı not ettirmek ve antrenmanlara yeniden başlamak için derhal İstanbul'a dönmem söylendi. Geri dönmek zorundaydım, çünkü başka seçeneğim yoktu."

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        "Ne yazık ki Katar'a dönmek zorunda kaldım. Çünkü, hala iyi değildim. Sportif direktör (Ceyhun Kazancı) bile Şenol Güneş geldikten sonra 6 ay içinde iki kez ayrılmak istedi. Şenol Güneş, sadece sorunlara neden oldu."

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        "Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Wolves'ta sözleşmem bittikten sonra bile hedefim Premier Lig'de kalmaktı. Bunun dışında bana somut bir teklif gelmedi."

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        "O zamanki menajerim Vadim Vasilyev, ocak ayından beri boştayken ve Wolves'ta 5 iyi sezon geçirmişken bana hiçbir şey getiremedi. Bu yüzden menajerimi değiştirdim."

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        "Yaklaşan bir Dünya Kupası vardı. Bir çözüm bulmam gerekiyordu. Ülkemin kaptanı olarak ve Fas'ın benim için anlamıyla birlikte ağustos sonunda imza atma riskini göze alamazdım."

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        "Çünkü tüm sezon öncesi hazırlığını kaçırmış olurdum. Dünya Kupası'na hazır olabilmek için Beşiktaş'ı seçmiştim."

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