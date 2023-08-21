Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Talisca kadroya alınmadı

Beşiktaş cephesi bu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtirken, masada duran bu öneriye olumlu yanıt verilmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceği kaydedildi.

8 Şurada Paylaş!









Suudi Arabistan kulübünün hem bonservisli hem de 1 yıl sözleşmesini uzatıp kiralık gönderme seçenekli tüm planlamaları yaptığı ve alacakları kararın ardından teklifleri değerlendireceği belirtildi.