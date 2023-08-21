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        Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Talisca kadroya alınmadı

        Beşiktaş'ın geri almak istediği Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.08.2023 - 15:00
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        Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Talisca için yeni bir gelişme yaşandı.

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        Goal Arabia'da yer alan habere göre; Al Nassr, Anderson Talisca'yı gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

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        Habere göre Talisca, Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldı.

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        Arabistan ekibinin en fazla 5 yabancı futbolcu oynatabildiği hatırlatılan haberde, listeye Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ve Alex Telles isimlerinin yazıldığı aktarıldı.

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        Oyuncunun bu karar sonrası takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.

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        Siyah-beyazlı yönetim, daha önce 10 milyon Euro bonservis +2 milyon Euro da bonus teklifi iletmişti.

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        Beşiktaş cephesi bu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtirken, masada duran bu öneriye olumlu yanıt verilmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceği kaydedildi.

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        Suudi Arabistan kulübünün hem bonservisli hem de 1 yıl sözleşmesini uzatıp kiralık gönderme seçenekli tüm planlamaları yaptığı ve alacakları kararın ardından teklifleri değerlendireceği belirtildi.

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        Talisca, Al Nasrr ile çıktığı 67 maçta 44 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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