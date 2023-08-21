Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Talisca kadroya alınmadı
Beşiktaş'ın geri almak istediği Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Talisca için yeni bir gelişme yaşandı.
Goal Arabia'da yer alan habere göre; Al Nassr, Anderson Talisca'yı gelecek sezon kadroda düşünmüyor.
Habere göre Talisca, Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldı.
Arabistan ekibinin en fazla 5 yabancı futbolcu oynatabildiği hatırlatılan haberde, listeye Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ve Alex Telles isimlerinin yazıldığı aktarıldı.
Oyuncunun bu karar sonrası takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlı yönetim, daha önce 10 milyon Euro bonservis +2 milyon Euro da bonus teklifi iletmişti.
Beşiktaş cephesi bu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtirken, masada duran bu öneriye olumlu yanıt verilmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceği kaydedildi.
Suudi Arabistan kulübünün hem bonservisli hem de 1 yıl sözleşmesini uzatıp kiralık gönderme seçenekli tüm planlamaları yaptığı ve alacakları kararın ardından teklifleri değerlendireceği belirtildi.
Talisca, Al Nasrr ile çıktığı 67 maçta 44 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.