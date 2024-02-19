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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş'ta Umut Tahir Güneş ile yollar ayrıldı - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Umut Tahir Güneş ile yollar ayrıldı

        Beşiktaş Kulübü, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 18:27 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:27
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        Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!
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        Sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş Emlakjet'te flaş bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

        Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz."

        Beşiktaş Emlakjet, son olarak ING Türkiye Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'ya 31 sayı farkla 99-68 yenilmiş, karşılaşmanın ardından Umut Tahir Güneş eleştirilerin hedefi olmuştu.

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