Beşiktaş'ta veri skandalı!
Beşiktaş'ta geçtimiz günlerde altyapıdaki scoutlarla yollar ayrılırken verilerin silindiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta 29 Aralık'taki seçimde başkanlığa seçilen Serdal Adalı, futbol yapılanmasında köklü bir değişikliğe gideceklerini açıklamıştı.
Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğü'ne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf’ı getiren siyah-beyazlılar, Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak ise John Vik'i duyurmuştu.
Beşiktaş yönetimi, kısa süre önce Öz Kaynaklar'daki bazı scoutlarla yolları ayırırken yeni bir yapılanmaya gitti.
Scout şefi Haluk Çakar ile scoutlar Nejdet Ergün, Haluk Duranoğlu, Haydar Etik, Mehmet Kasım Gündüz ve Değer Batmaz ile yollar ayrıldı.
Ayrılığın ardından büyük bir şokla karşılaşan siyah-beyazlılar, tüm scout raporlarının silindiğini fark etti.
Yaklaşık 3 bin 500 futbolcunun bulunduğu veriler, yapılan bilgisayarlarda yapılan incelemenin ardından kısa sürede kurtarıldı.