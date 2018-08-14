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Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın kralı Babel!

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta takımı adına bir gol atan Ryan Babel, Vodafone Park'ta etkili performansıyla dikkati çekiyor. Beşiktaş, Babel'in Vodafone Park'ta gol attığı maçların tamamını kazandı

14 Ağustos 2018 Salı, 13:05:52 | Güncelleme:

Siyah-beyazlı ekibe 2016-2017 sezonun devre arasında transfer olan Hollandalı futbolcu, takımının Vodafone Park'ta yaptığı son iki karşılaşmayı boş geçmedi ve fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Lig 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan 31 yaşındaki oyuncu, sonraki Akhisarspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı başardı.

"DALYA"LAR BABEL'DEN

Ryan Babel, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta tarihi golleri atan isim oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada 3 gol birden atan Ryan Babel, siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'taki resmi maçlarında 100. golünü attı.

Hollandalı futbolcu, Vodafone Park'ta oynanan lig maçlarında da takımı adına 100. golü atan isim olarak dikkati çekti. Beşiktaş'ın Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada 2. golü kaydeden Babel, siyah-beyazlı ekibin resmi maçlardaki 100. golünü de atan isim olarak tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, böylece Dolmabahçe'de iki "Dalya" birden yapmayı başardı.

VODAFONE PARK'IN EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜSÜ OYUNCUSU DURUMUNDA

Babel, Vodafone Park'ta son iki karşılaşmada iki gol atarak bu stattaki en golcü Beşiktaşlı futbolcu sıralamasında 3. sıraya yükseldi.

Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncuları Cenk Tosun ile Anderson Talisca geçmiş sezonlarda bu statta 23'er gol atarken, Babel şimdiden 13 gole ulaştı.

HAT-TRICK YAPAN OYUNCULAR ARASINDA

Hollandalı futbolcu, Vodafone Park'ta hat-trick yapan oyuncular arasında da yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım adına geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor karşısında 4 gol atan Alvaro Negredo, bu statta bir maçtaki en çok golü atan isim durumunda bulunuyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Jeremain Lens birer kez hat-trick yaparken, Cyle Larin bunu iki kez başardı. Ryan Babel ise Osmanlıspor karşısında 3 kez fileleri havalandırarak bu başarıyı gösteren oyunculardan biri olarak adını yazdırdı.

BEŞİKTAŞ, BABEL'İN GOL ATTIĞI MAÇLARIN TAMAMINI KAZANDI!

Beşiktaş, Babel'in Vodafone Park'ta gol attığı maçların tamamını kazandı.

Siyah-beyazlı formayla resmi maçlarda 25 gol atan Babel, bunların 13'ünü Vodafone Park'ta kaydetti. Dolmabahçe'deki Süper Lig maçlarında 9 kez gol sevinci yaşayan Ryan Babel, Avrupa kupalarında ise fileleri 4 kez havalandırdı.

Ryan Babel'in Vodafone Park'ta gol attığı maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar şöyle:

Maç Organizasyon Sonuç Gol
Atiker Konyaspor Süper Lig 5-1 1
Olympiakos Avrupa Ligi 4-1 2
Gençlerbirliği Süper Lig 3-0 1
Kasımpaşa Süper Lig 4-1 1
Leipzig Şampiyonlar Ligi 2-0 1
Osmanlıspor Süper Lig 5-1 3
Göztepe Süper Lig 5-1 1
Demir Grup Sivasspor Süper Lig 5-1 1
LASK Linz Avrupa Ligi 1-0 1
Akhisarspor Süper Lig 2-1 1
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