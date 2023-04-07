Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek tarihi bir galibiyet alan Beşiktaş'ta yeni transferlerle oluşan kadronun performansı camiayı mutlu ediyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında kadrosuna Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Gaziantep'ten kiralık olarak Maxim'i katmıştı.

ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYAMADILAR Siyah-beyazlılar, deprem felaketinin ardından ilk olarak Antalyaspor ile erteleme maçına çıkarken statü nedeniyle yeni transferlerini oynatamamış, rakibiyle de 0-0 berabere kalmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, ilk olarak Ankaragücü mücadelesinde yenileri kullanırken Aboubakar, Amir, Onur Bulut ve Colley 11'de başladı. Maxim sonradan oyuna dahil oldu.

SON 4 MAÇTA DA KAZANMAYI BAŞARDI Beşiktaş 2-1 kazanırken sonrasında oynanan Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe maçlarında da bu dörtlü 11'de yer alırken Maxim ikinci yarılarda görev aldı. Beşiktaş 4 maçta 4 galibiyet alarak çıkış yakalarken Fenerbahçe'yi deplasmanda 10 kişi yenerek unutulmayacak bir zafer elde etti. Beşiktaş 11 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

ABOUBAKAR COŞTU Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar da yeni transferlerin ardından gollerini sıralamaya başladı. Aboubakar bu 4 maçta da gol atmayı başarırken bir de asiste imza attı.

YENİ TRANSFER GHEZZAL! Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal de İstanbulspor maçıyla tam anlamıyla takıma döndü. Cezayirli yıldız, o maçta 1 asist yaparken Fenerbahçe karşısında da 45 dakika görev aldı. Ghezzal'in maç eksiğini kapatarak performansını artırması bekleniyor.

3 EKSİK VAR Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ile Dele Alli'nin yanı sıra kırmızı kart cezalısı Wellinton, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Kartal'da sakatlıkları tamamen iyileşen Rosier ve Saiss ise Giresunspor mücadelesinde Şenol Güneş'ten şans bekliyor.