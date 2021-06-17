Beşiktaş'tan altyapı için sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, altyapı seçmelerine katılan ve beğenilen Givon Awete'yi U19 takımı için kadrosuna kattı.

Hollanda'nın FC Amsterdam takımının altyapısında forma giyen genç yeteneğin sağ kanatta görev aldığı ifade edildi.

7 numaralı Beşiktaş formasını sırtına geçirip Vodafone Park'ta poz veren Awete, Instagram gönderisine "Macerama Beşiktaş'ta devam ettiğim için mutluyum. Bana olan güvenleri için kulübe teşekkür ediyorum. Her şeyimi vereceğim!" yazdı.