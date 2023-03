Beşiktaş'tan 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası

Yönetim kurulundan 10 milyon TL

Başkan Ahmet Nur Çebi projeye yönetim kurulu olarak 10 milyon TL bağışladıkları açıkladı. Çebi, en az 6 bölgeye 6 okul yapmayı planladıklarını da söyledi. Deprem bölgelerinde ziyaretinde unutamadığı bir anısının sorulması üzerine Başkan Çebi, "Hatay'da sokak kapalıydı. Yanımızdaki arkadaş; 'Hemen çıkmalıyız' dedi, 'Yandaki bina her an çökebilir' dedi. O an ürperdiğimizi, paniklediğimi söyleyebilirim. O an anladık ki sürekli orada olan insanlar vardı, onların durumunu daha da iyi anlayabiliyoruz. Hatayspor tesislerine giderken yıkılan okulların manzarası da beni oldukça etkiledi. Oldukça korkuttu. Yardım projelerimizin öncelikli konusu çocuklar olduğu için öncelikli olarak icraatlarımızdan biri de okul oldu" dedi.

'Depremzedelere yardım için Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında maç yapılacak mı sorusuna?' Başkan Ahmet Nur Çebi, "Lig devam ediyor, milli takımımızın müsabakaları var. Böyle bir süreç oluşturulabilir mi emin değilim. Diğer kulüplerimizi de bu konu da elinden geldiğini yaptıklarını biliyorum ama bu süreç nasıl olur bilmiyorum. Hazırlık döneminde yapılacak maçların gelirini yine depremzede vatandaşlarımıza yönlendirmeyi düşünüyoruz. Tüm kulüplerin bu şekilde hareket etmesi için de biz bunu bir teklif olarak önlerine sunmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.