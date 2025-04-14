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        Beşiktaş'tan Divan Kurulu açıklaması

        Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Divan Kurulu'nda yaşanan gerginliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:38
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        Beşiktaş'tan Divan Kurulu açıklaması!
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        Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Divan Kurulu'nda yaşanan olaylarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

        DİVAN KURULU İÇİN AÇIKLAMA

        Ahmet Akpınar, açıklamasında, "Sevgili Beşiktaşlılar, divan toplantısı ile ilgili süreç başlatılmıştır, dilekçeler geldikçe sürece ilave edilecektir. "Sadece Beşiktaş'ın tarafı olacağız" sözü ile talip olduğumuz görevimizin son gününe kadar bu sözümüzün arkasında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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