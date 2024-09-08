Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
Beşiktaş, Avrupa Ligi maçlarının ardından Süper Lig'de sık sık deplasmana gideceği yoğun fikstür nedeniyle Hatayspor ve Adana Demirspor maçlarını pazartesi günü oynayabilmek için TFF'ye başvuruda bulundu. Yönetim, teknik heyetle durumu değerlendirerek bu hamleyi gerçekleştirdi
Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre girecek olan Beşiktaş'ta yönetimden fikstür hamlesi geldi.
Avrupa Ligi'nde 8 maça çıkacak olan Siyah-beyazlılar, bu maçların 7'sinin dönüşünde Süper Lig'de deplasmana gidecek.
Yönetim, teknik heyetle de bu durumu değerlendirip harekete geçerken 14. haftadaki Hatayspor ve 16. haftadaki Adana Demirspor maçlarını pazartesi oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na şimdiden başvuru yaptı.
AVRUPA DÖNÜŞÜ 7 DEPLASMAN 1 BAY
Ajax - Beşiktaş
Kayserispor - Beşiktaş
Beşiktaş - Frankfurt
Gaziantep - Beşiktaş
Lyon - Beşiktaş
Galatasaray - Beşiktaş
Beşiktaş - Malmö
Başakşehir - Beşiktaş
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv
Hatayspor - Beşiktaş
Bodo/Glimt - Beşiktaş
Adana Demirspor - Beşiktaş
Beşiktaş - Athletic Bilbao
Antalyaspor - Beşiktaş
Twente - Beşiktaş
Beşiktaş BAY