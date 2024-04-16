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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy açıklaması!

        Beşiktaş Kulübü, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'un adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İki futbolcu da ligdeki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:46
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        Beşiktaş'ta Mert ve Semih şoku!
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        Beşikaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

        13 Nisan Cumartesi günü Samsunspor ile oynanan mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ile uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden Semih Kılıçsoy’un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubunda (İliopsoas ve Obturatör eksternus) gerilme ve ödem saptandığı bildirildi.

        Semih Kılıçsoy’un, Süper Lig'in 33. haftasında cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği, Mert Günok'un ise durumunun son kontrollerden sonra netleşeceği öğrenildi.

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